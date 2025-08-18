GC녹십자·태국 적십자사, 전략적 업무협약 체결

혈장분획제제 전문 인력 양성 및 교육 협력

GC 녹십자는 태국 적십자사와 혈장분획제제 전문 인력 양성 및 교육 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

박형준 GC녹십자 오창공장 본부장(좌), 두차이 차이와니치시리 태국 적십자사 혈액원장(우)이 MOU 체결 후 기념 사진을 촬영하고 있다.

이번 MOU는 2015년 GC녹십자가 태국에 혈장분획제제 플랜트를 수출한 이후, 지속적으로 긴밀한 관계를 이어가며 성사됐다. GC녹십자와 태국 적십자사는 MOU를 통해 현지 생산 인력을 위한 현장 교육과 연수 프로그램을 공동 기획하고 운영할 예정이다. 해당 교육을 통해 GC녹십자의 선진 기술과 생산 노하우를 전달할 계획이라고 회사 측은 설명했다.

아울러 양측은 상호 역량과 이익에 부합하는 다양한 협력 기회를 지속적으로 발굴하고 확대해 나갈 방침이다. 특히 신규 혈장 부산물 공정 기술 이전 등 잠재적 공동 프로젝트도 함께 모색하며, 협력 범위를 단계적으로 넓혀갈 것으로 기대된다.

두차이 차이와니치시리 태국 적십자사 혈액원장은 "GC녹십자의 전문 교육을 통한 현지 인력의 역량 강화는 태국 내 혈장분획제제 생산의 품질과 안전성 그리고 연속성을 유지하는 데 필수적"이라며 "이번 협력은 인적자원 개발을 넘어 기술 이전의 중요한 이정표가 될 것"이라고 말했다.

박형준 GC녹십자 오창공장 본부장은 "이번 협력을 통해 GC녹십자의 선진 생산 기술과 품질 기준이 아시아 지역에 확산되는 계기로 만들 것"이라며 "태국 적십자사와의 협력을 바탕으로 상호 성장과 공익을 동시에 실현해 나가겠다"고 말했다.

한편 GC녹십자는 세계 최대 면역글로불린 시장인 미국 진출과 더불어, 혈장분획제제 자급 체계가 구축되지 않은 동남아시아 국가를 대상으로도 사업을 확장하며 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다.





최태원 기자



