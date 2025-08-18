코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘

코스피가 외국인의 순매도에 3200선을 밑돌고 있다.

코스피는 18일 오전 9시35분 기준 전거래일 대비 29.93포인트(0.93%) 밀린 3195.73을 기록했다.

이날 지수는 전거래일 대비 0.71% 하락한 3202.63에 장을 시작했다. 장 초반 외국인과 기관의 동반 순매도에 3182.77까지 밀리기도 했다. 하지만 기관이 순매수로 전환하며 하락 폭을 만회하고 있다.

투자자별로는 외국인이 812억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 644억원과 87억원을 순매수했다.

업종별로는 전기전자가 1.88% 밀리고 있으며 증권, 섬유·의류 등도 1% 이상 빠지고 있다. 반면 전기·가스는 3.09% 오르고 있으며 운송·창고도 2.04% 상승하고 있다.

시가총액 상위종목에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,450 전일대비 1,150 등락률 -1.61% 거래량 5,009,128 전일가 71,600 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 오락가락 국내 증시...고배당·내수·철강·바이오가 ‘피난처’로삼성·LG 美 공장 PM 맡은 한미글로벌…불황에도 2분기 순익 2배상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close 가 전거래일 대비 1150원(1.61%) 밀린 7만450원에 거래됐다. 또 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 107,400 전일대비 5,800 등락률 -5.12% 거래량 618,386 전일가 113,200 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 "전세난에 '월세 시대' 가속…대출 증가폭 둔화에도 연체율 경고등"길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"KB금융, 광복 80주년 맞아 '명예를 품은 가게' 현판식 개최 전 종목 시세 보기 close 은 4.59% 밀리고 있으며 SK하이닉스도 2.17% 하락하고 있다. 또 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 387,000 전일대비 7,000 등락률 -1.78% 거래량 60,023 전일가 394,000 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close 과 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 67,200 전일대비 1,900 등락률 -2.75% 거래량 598,744 전일가 69,100 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권정진완 우리은행 행장, 베트남 서기장 국빈만찬 참석신한카드, 신한은행과 디지털 온누리상품권 이벤트…"상생금융 실천" 전 종목 시세 보기 close 도 1% 이상 빠지고 있다. 반면 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 109,600 전일대비 3,000 등락률 +2.81% 거래량 1,139,518 전일가 106,600 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close 은 2.91% 오르고 있으며 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 484,000 전일대비 7,000 등락률 +1.47% 거래량 94,757 전일가 477,000 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close 도 1.78% 상승하고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 10.45포인트(1.28%) 밀린 804.81을 기록했다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 230억원과 274억원을 순매도하고 있다. 반면 개인은 521억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락하고 있다. 섬유·의류, 종이·목재가 2% 이상 밀리고 있다. 또한 화학, 의료·정밀, 전기·전자, 기계·장비 등이 1% 이상 빠졌다. 반면 출판·매체복제는 소폭 오름세다.

시총 상위종목에서는 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 446,500 전일대비 9,500 등락률 +2.17% 거래량 151,300 전일가 437,000 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 오락가락 국내 증시...고배당·내수·철강·바이오가 ‘피난처’로길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"연 4%대 최저금리 주식자금으로 기회를 더 크게! 반대매매 위기도 당일 해결! 전 종목 시세 보기 close 이 전거래일 대비 6000원(1.37%) 오른 44만3000원에 거래됐다. 또 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 88,600 전일대비 1,200 등락률 +1.37% 거래량 493,569 전일가 87,400 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close 도 1.72% 상승 중이다. 반면 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 134,000 전일대비 4,800 등락률 -3.46% 거래량 221,212 전일가 138,800 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close , 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 343,000 전일대비 10,500 등락률 -2.97% 거래량 105,583 전일가 353,500 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권美는 테슬라·국장은 삼전…7월 '최애주' 꿰찼다 전 종목 시세 보기 close 은 3% 이상 빠졌다. 또 리가켐바이오, HLB, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 267,000 전일대비 5,500 등락률 -2.02% 거래량 30,283 전일가 272,500 2025.08.18 10:03 기준 관련기사 길어지는 코스피 횡보장…"매크로 지표·정책 모멘텀 주시"코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑코스피, 3220대서 강세 출발…코스닥도 1%대 상승 전 종목 시세 보기 close 는 2% 이상 밀리고 있으며 휴젤도 1.58% 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



