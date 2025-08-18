본문 바로가기
코스피, 외국인 순매도에 3200선 내줘

유현석기자

입력2025.08.18 09:44

코스피가 외국인의 순매도에 3200선을 밑돌고 있다.

코스피는 18일 오전 9시35분 기준 전거래일 대비 29.93포인트(0.93%) 밀린 3195.73을 기록했다.


이날 지수는 전거래일 대비 0.71% 하락한 3202.63에 장을 시작했다. 장 초반 외국인과 기관의 동반 순매도에 3182.77까지 밀리기도 했다. 하지만 기관이 순매수로 전환하며 하락 폭을 만회하고 있다.

투자자별로는 외국인이 812억원을 순매도했다. 반면 개인과 기관은 각각 644억원과 87억원을 순매수했다.


업종별로는 전기전자가 1.88% 밀리고 있으며 증권, 섬유·의류 등도 1% 이상 빠지고 있다. 반면 전기·가스는 3.09% 오르고 있으며 운송·창고도 2.04% 상승하고 있다.


시가총액 상위종목에서는 삼성전자 가 전거래일 대비 1150원(1.61%) 밀린 7만450원에 거래됐다. 또 KB금융 은 4.59% 밀리고 있으며 SK하이닉스도 2.17% 하락하고 있다. 또 LG에너지솔루션 신한지주 도 1% 이상 빠지고 있다. 반면 한화오션 은 2.91% 오르고 있으며 HD현대중공업 도 1.78% 상승하고 있다.

코스닥은 전거래일 대비 10.45포인트(1.28%) 밀린 804.81을 기록했다.


투자자별로는 외국인과 기관이 각각 230억원과 274억원을 순매도하고 있다. 반면 개인은 521억원을 순매수했다.


대부분의 업종이 하락하고 있다. 섬유·의류, 종이·목재가 2% 이상 밀리고 있다. 또한 화학, 의료·정밀, 전기·전자, 기계·장비 등이 1% 이상 빠졌다. 반면 출판·매체복제는 소폭 오름세다.


시총 상위종목에서는 알테오젠 이 전거래일 대비 6000원(1.37%) 오른 44만3000원에 거래됐다. 또 에이비엘바이오 도 1.72% 상승 중이다. 반면 에코프로비엠 , 펩트론 은 3% 이상 빠졌다. 또 리가켐바이오, HLB, 레인보우로보틱스 는 2% 이상 밀리고 있으며 휴젤도 1.58% 하락하고 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
