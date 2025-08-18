뉴온, 여름철 면역력 강화 '면역UP 페스타'

글로벌 라이프케어 기업 뉴온이 오는 31일까지 '면역업(UP) 페스타'를 진행한다고 18일 밝혔다.

뉴온의 '프렌치 이뮨 에키네시아 스틱'은 국내 최초로 면역 기능성을 인정받은 에키네시아 추출물을 함유한 건강기능식품이다. 2023년 출시한 이후 누적 판매 100만병을 돌파했다. 올해 액상 스틱형으로 리뉴얼해 휴대성을 강화했다.

에키네시아 추출물은 국제학술지를 통해 호흡기 감염 바이러스 억제와 면역력 증진 효과가 입증됐다. 원물 대비 277% 고농축한 에키네시아와 아연, 나이아신, 비타민B군, 셀레늄 등 총 8종의 복합 기능성 성분을 함유해 여름철 건강 관리에 최적화됐다.

행사 기간에 ▲전 구매 고객 구매금액 10% 적립 ▲에키네시아 제품 리뷰 작성 시 5000원 포인트 지급 ▲10만원 이상 구매 시 프리미엄 효소 제품 증정 등의 혜택을 제공한다.

뉴온 관계자는 "여름은 급격한 기온 변화와 불규칙한 수면 패턴으로 면역력이 떨어지기 쉬운 시기"라며 "더 많은 고객이 폭염 속에서 쉽게 면역력을 챙길 수 있도록 면역UP 페스타를 기획했다"고 말했다.

면역UP 페스타에 대한 자세한 내용은 뉴온 공식몰에서 확인할 수 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



