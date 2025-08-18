본문 바로가기
세라젬, 인천국제공항 제2여객터미널에 '웰니스 룸' 조성

이서희기자

입력2025.08.18 08:49

2026년 4월까지 총 32대 비치

세라젬이 인천국제공항 제2여객터미널 라운지에 프리미엄 휴식 공간 '웰니스 룸'을 조성했다고 18일 밝혔다.


인천국제공항 제2여객터미널 대한항공 마일러 클럽 라운지 내 설치된 세라젬 파우제 M6. 세라젬

인천국제공항 제2여객터미널 대한항공 마일러 클럽 라운지 내 설치된 세라젬 파우제 M6. 세라젬

이번 협업은 대한항공과 아시아나항공의 통합 출범에 맞춰 전면 리뉴얼되는 라운지에 차별화된 헬스케어 체험을 제공하기 위해 진행됐다.

세라젬은 앞서 2023년 3월 대한항공 인천국제공항 라운지에 마스터 V6, 파우제 M2 등 자사의 헬스케어 제품 37대를 일등석 라운지, 마일러 클럽, 프레스티지 라운지 등 3곳에 설치했다. 이번에도 대한항공의 요청을 받아 인천국제공항 라운지 리뉴얼 프로젝트에 참여하게 됐다.


웰니스룸은 공간마다 헬스케어 제품을 한 대씩 배치한 프라이빗 체험 공간으로 외부의 방해 없이 제품의 기능을 온전히 체험할 수 있도록 했다. 18일 공식 오픈한 마일러 클럽과 프레스티지 동편 라운지에 마스터 V7·V9, 파우제 M6·M8 Fit·M10 등 세라젬 제품 19대를 1차로 비치했다. 앞으로 2026년 4월 개설 예정인 일등석 라운지와 프레스티지 서편 라운지에 13대를 추가해 총 32대의 헬스케어 제품을 비치할 예정이다.


세라젬 관계자는 "공항은 여행의 설렘이 시작되는 곳이자 고객의 몸과 마음을 재충전할 수 있는 중요한 공간"이라며 "이번 협업을 통해 국내외 고객이 세라젬의 차별화된 헬스케어 가치를 직접 경험하도록 하고 글로벌 헬스케어 기업으로서 입지를 견고히 하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
