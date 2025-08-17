'VIP고객집 강도질' 농협 직원…"희소병 치료비 빚 때문에 범행"

"병원비·생활비 등으로 채무 1억4000만원"

VIP 고객인 80대 노부부의 집에 침입해 강도 범죄를 저지른 포천농협 직원이 희소병 치료비로 인한 채무와 가족 문제 등으로 범행한 것으로 확인됐다.

17일 연합뉴스는 경찰 등을 인용해 강도상해 혐의로 구속 송치된 포천농협 소속 30대 남성 A씨의 채무가 약 1억4000만 원이라고 보도했다. 채무액은 대부분 신용대출 등 금융권 대출인 것으로 조사됐다. 해당 채무는 도박 등 불법 행위가 아닌 병원비와 생활비 등 개인 사정 때문에 생긴 것으로 파악됐다.

지난달 30일 경기도 의정부시 가능동 의정부지방법원에서 강도상해 혐의로 구속영장이 청구된 30대 농협 직원 A씨가 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

A씨는 포천농협에 입사하기 전 육군 특수부대에서 복무했고, 중사로 전역했다. 그는 과거 군대 훈련 중 부상으로 만성 통증을 유발하는 희소병이 생겼다. 이로 인해 마약성 진통제 처방을 받는 등 병원 치료를 받아왔는데 병원비 부담이 점점 커진 데다, 부모 부양 등 가정사까지 겹치며 생활은 더욱 어려워졌다고 자백했다. 경찰은 A씨가 이러한 복합적인 요인으로 범행에 이른 것으로 잠정 결론을 내렸다.

A씨는 지난달 28일 오전 4시쯤 경기 포천시 어룡동의 한 아파트 3층에 침입해 80대 부부를 흉기로 위협하고 케이블타이로 묶은 뒤 귀금속과 현금 2000만 원 등을 빼앗아 달아난 혐의를 받는다. 그는 아파트 외벽을 빠르게 타고 3층으로 올라가 방충망을 뜯고 주거지에 침입한 뒤, 케이블타이로 피해자를 결박하는 수법을 쓴 것으로 알려졌다. 피해자 부부는 지역 농협에 거액을 예치한 VIP 고객으로, 이달 초 약 3억 원을 인출한 사실이 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 A씨가 농협 직원이라는 점을 확인하고, 해당 지점 창구에서 근무 중이던 그를 긴급체포했다. 체포 당시 A씨의 가방에서는 금 등 귀금속 70돈가량이 발견됐으며, 빼앗은 현금 2000만원은 본인 계좌에 입금한 상태였다.

포천경찰서는 A씨의 건강 문제 등을 고려해 구속된 지 5일 만인 지난 4일 강도상해 혐의로 검찰에 송치했다.





