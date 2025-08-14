치쿤구니야 열병 확산 비상…전남도, 모기물림 주의 당부

중국 광둥성·인도양 아시아 국가서 유행

2013년 이후 올해까지 전남 2명 감염

해외여행 후 증상 발현 시 즉시 검사해야

치쿤구니야열 예방수칙 안내 포스터. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

중국 광둥성, 인도양 국가 등 아시아 지역을 중심으로 모기를 매개로 한 치쿤구니야 열병이 확산하면서 각별한 주의가 요구된다.

14일 전남도에 따르면 치쿤구니야열 주요 매개 모기는 이집트숲모기와 흰줄숲모기다. 흰줄숲모기는 국내 전 지역에 서식하고 있으나, 현재까지 바이러스는 검출되지 않았다. 감염된 모기에 물린 다음 1~12일 잠복기 후 발열, 관절통, 발진 등 증상이 나타나고, 심하면 뇌수막염과 심근염 등 중증 합병증을 일으킬 수 있다.

올해 국내에서는 7월 해외 유입으로 환자가 발생했다. 국내 치쿤구니야열은 2010년 제3급 법정 감염병으로 지정됐다. 2013년 첫 환자 발생 후 올해까지 전남 2명을 포함해 총 71명이 발생했다. 모두 해외 방문 후 감염돼 유입된 사례다.

전남도는 지역 주변의 쓰레기장, 오폐수처리장 등 모기매개체 서식지 2만 3,000개소를 대상으로 보건소, 지역 자율방역단과 합동 취약지 하절기 방역소독을 주 1회 강화해 실시하고 있다.

해외여행 중에는 외출 시 모기 기피제를 3~4시간 간격으로 사용하고, 밝은색 긴 옷을 착용해 모기에게 물리지 않도록 해야 한다.

정광선 전남도 보건복지국장은 "치쿤구니야열은 치료제가 없으므로 예방을 위해 여행 중 모기에게 물리지 않도록 주의하고, 귀국 2주 내 발열, 관절통, 발진 등 증상 발생 시 즉시 의료기관을 방문해 해외 여행력을 알리고, 검사를 받아달라"고 당부했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>