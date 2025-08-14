경남도, NC·지역콘텐츠기업 팝업스토어 개최 … 한정판 굿즈 판매

22~28일, 창원NC파크 야외광장

경상남도와 경남문화예술진흥원이 오는 22일부터 28일까지 창원NC파크 야외광장에서 '경남 콘텐츠IP 팝업스토어'를 개최한다.

이곳에선 도내 콘텐츠기업과 NC다이노스의 각 지적재산(IP)을 융합한 한정판 굿즈(기획상품)가 판매된다.

또 NC 다이노스 마스코트 '단디', '쎄리'와 경상남도 홍보 캐릭터 '벼리'의 만남, 우주 리그 팀원 모집을 테마로 한 체험 이벤트와 실감 콘텐츠가 펼쳐진다.

'Pop Up to the Space League! 우주리그 야구단 대모집'이라는 주제로 열리는 이번 팝업스토어엔 총 11개 사가 참여한다.

▲블루노바랩 ▲젤리스노우 ▲플렉시블 ▲소노연구소 ▲엠엠데이 ▲삼백육십오 ▲알리아스 7개 사는 언더웨어, 유니폼, 피규어, 무드등, 부채, 스티커, 키링 등 총 34종의 한정판 굿즈를 전시하고 판매한다.

▲위디 ▲브리스트＆플레이메피스토왈츠 ▲코코드론 ▲나나콘 4개 사는 착시현상을 활용해 입체효과를 극대화하는 아나모픽(Anamorphic) 실감 콘텐츠와 반응형 빙고게임, 드론야구, AR 활용 퀴즈게임 등을 선보인다.

이 팝업스토어는 NC 다이노스 홈경기가 없는 8월 25일을 제외한 총 6일간, 매일 오후 3시부터 오후 7시까지 운영되며 창원NC파크를 찾는 누구나 이용할 수 있다.

진필녀 경남도 문화산업과장은 "팝업스토어는 2030 청년 선호 트렌드로, 판매·경험·스토리를 동시에 전달하는 새로운 콘텐츠 모델"이라며 "도내 콘텐츠기업의 우수한 IP와 기술력이 도민과 야구팬들에게 한 걸음 더 가까이 다가가는 기회가 되길 바란다"고 말했다.





