광주국세청·광산세무서 자원봉사단, 수해 복구 활동 전개

광산구 동산동 일대 비닐하우스 농가 대상
박광종 청장, 평동농협과 방울토마토 사전구매 협약
박광종 광주국세청장과 강병수 광산세무서장 등 자원봉사단 60여명은 14일 광산구 동산동 폭우 피해 농가를 찾아 복구활동을 전개했다. 광주국세청 제공
광주지방국세청과 광산세무서는 광산구 동산동 일대 폭우 피해 농가를 찾아 복구 활동을 전개했다.
박광종 광주국세청장과 강병수 광산세무서장 등 자원봉사단 60여명은 14일 오전 침수 피해를 본 방울토마토 비닐하우스 농가를 찾아 토사 제거, 시설물 청소 등을 실시했다.
또한 박광종 청장은 농산물 촉진을 위해 평동농협과 '방울토마토' 사전 구매 및 자매결연을 하기도 했다.
박광종 광주국세청장은 "이번 일손 돕기가 신속한 복구에 작은 힘이 되길 바란다"면서 "수해 지역 특산물 구매 등을 통해 농가의 빠른 일상 회복에 함께하겠다"라고 밝혔다.
호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>