광주국세청·광산세무서 자원봉사단, 수해 복구 활동 전개

광산구 동산동 일대 비닐하우스 농가 대상

박광종 청장, 평동농협과 방울토마토 사전구매 협약

박광종 광주국세청장과 강병수 광산세무서장 등 자원봉사단 60여명은 14일 광산구 동산동 폭우 피해 농가를 찾아 복구활동을 전개했다. 광주국세청 제공 AD 원본보기 아이콘

광주지방국세청과 광산세무서는 광산구 동산동 일대 폭우 피해 농가를 찾아 복구 활동을 전개했다.

박광종 광주국세청장과 강병수 광산세무서장 등 자원봉사단 60여명은 14일 오전 침수 피해를 본 방울토마토 비닐하우스 농가를 찾아 토사 제거, 시설물 청소 등을 실시했다.

또한 박광종 청장은 농산물 촉진을 위해 평동농협과 '방울토마토' 사전 구매 및 자매결연을 하기도 했다.

박광종 광주국세청장은 "이번 일손 돕기가 신속한 복구에 작은 힘이 되길 바란다"면서 "수해 지역 특산물 구매 등을 통해 농가의 빠른 일상 회복에 함께하겠다"라고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



