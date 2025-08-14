본문 바로가기
경남농협, 산청군에서 합동 집중호우 수해복구 총력

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.14 10:37

경남농협과 NH농협 산청군지부, 산청군농협은 14일 산청군 신안면 수대마을 일원에서 집중호우로 피해를 본 농가를 방문해 일손 돕기를 실시했다.

경남농협, 산청군에서 합동 집중호우 수해복구 총력.

경남농협, 산청군에서 합동 집중호우 수해복구 총력.

이날 일손돕기는 경남농협과 NH농협 산청군지부, 산청군농협 임직원 50여명이 힘을 모아 합동으로 진행해 농작물 침수, 시설물 파손 등 피해가 발생한 하우스에서 폐기물 및 잔존물 제거, 농지복구 작업 등을 진행하며 농업인의 빠른 영농복구에 힘을 보탰다.


류길년 본부장은 "갑작스러운 폭우로 영농현장에 큰 피해를 입으신 농업인들께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 "피해 농가가 하루빨리 정상화되어 일상으로 복귀할 수 있도록 지원을 계속해나가겠다"고 전했다.

한편 경남농협은 폭우로 인해 수해 피해를 입은 농가를 위한 일손 돕기를 꾸준히 실시하고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
