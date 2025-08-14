본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

경주, 광복 80주년 ‘독도 수묵화’로 물들다

영남취재본부 권병건기자

입력2025.08.14 09:43

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

권용섭 화백·정광태·장광팔
예술과 노래로 하나된 무대

광복 80주년을 기념해 경북 경주에서 열린 '독도 수묵 퍼포먼스'가 성황리에 마무리됐다. 예술과 음악, 대중이 함께한 이번 행사에서 현장은 뜨거운 애국심과 문화적 감동으로 가득 찼다.

권 화백이 수묵화 혼을 불어 넣어 퍼포먼스를 펼치고 있다. 독자제공

권 화백이 수묵화 혼을 불어 넣어 퍼포먼스를 펼치고 있다. 독자제공

AD
원본보기 아이콘

13일 경주IC 인근 '독도 사랑 휴게소'에서 열린 공연에서 재미 독도 화가 권용섭 화백과 부인 여영난 씨는 단 10분 만에 7m 길이의 대형 화폭에 수묵화를 완성하는 속사 기법을 선보였다.


권 화백은 지난 25년간 세계 20여개국을 순회하며 한국의 절경과 독도의 아름다움을 알려온 인물로, 이번 무대를 통해 한동안 잠잠했던 독도 운동의 열기를 다시 지피겠다는 뜻을 밝혔다.

권 화백(오른쪽 두 번째)이 퍼포먼스가 끝난 후 관계자들과 손 하트 보이고 있다.

권 화백(오른쪽 두 번째)이 퍼포먼스가 끝난 후 관계자들과 손 하트 보이고 있다.

원본보기 아이콘

공연은 한국 1세대 만담 희극인 장소팔의 후손이자 2대 만담가인 장광팔 씨의 재치 있는 사회로 시작됐다. 이어 '독도는 우리 땅'으로 잘 알려진 가수 정광태 씨가 무대에 올라 40년간 이어온 독도 사랑을 열창했다.

특히 220여 명의 시니어 참가자들이 태극기를 흔드는 플래시몹에 동참하며 250여 관객과 함께 웅장한 장면을 연출했다.


주최 측은 "이번 행사는 오는 10월 30일 열리는 경주 APEC과 광복 80주년 기념 문화외교의 서막이 될 것"이라며 "예술과 공연을 매개로 독도의 가치를 국내외에 더욱 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

220여 명의 시니어 참가자들이 태극기를 흔드는 플래시몹에 동참하며 250여 관객과 함께 웅장한 장면을 연출했다.

220여 명의 시니어 참가자들이 태극기를 흔드는 플래시몹에 동참하며 250여 관객과 함께 웅장한 장면을 연출했다.

원본보기 아이콘




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기