고령군, 사회적경제 창업아이디어 경진대회… 대상 ‘레저 양조체험 콘텐츠’

경북 고령군은 12일 대가야 행복드림센터에서 '고령군 사회적경제 발굴을 위한 창업아이디어 경진대회'를 열고 수상자 3팀을 선정했다.

이번 대회는 사회적경제기업 창업을 희망하는 (예비) 창업가들의 참신한 아이디어를 발굴하기 위해 기획됐다. 지난 7월 사전 서류심사와 창업캠프를 거쳐 본선에 오른 팀들이 무대에 섰다.

대상은 안소희 대표의 '레저 양조체험 콘텐츠'가 차지했다. 최우수상은 배은미 대표의 '취업취약계층을 위한 세무회계교습소', 우수상은 김미정 대표의 '지역문화를 활용한 때타올 굿즈'가 각각 받았다.

수상팀에는 최대 500만원(대상 기준)의 창업지원금이 시제품 개발과 홍보물 제작에 쓰일 수 있도록 지원된다. 참가자들은 '지역과 소셜네트워크 비즈'로부터 사회적경제기업 진입을 위한 컨설팅을 받았고, 고령군 일자리·청년창업지원센터와의 연계 지원도 이어질 예정이다.

이남철 군수는 "지역사회를 위한 창의적인 아이디어들이 많이 발굴됐다"며 "앞으로도 창업가들이 안정적으로 성장하며 지역과 상생할 수 있도록 체계적인 지원책을 마련하겠다"고 말했다.





