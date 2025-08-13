본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

폭염 속 ‘잠시 멈춤’… 부산서 이동노동자 안전 캠페인 전개

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.13 15:23

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고용노동부·안전보건공단·노동권익센터, 생수 1만병 배포

고용노동부 부산지방고용노동청(청장 김준휘)과 안전보건공단 부산광역본부(본부장 정종득), 부산노동권익센터(센터장 석병수)가 지난 12일 부산시 연제구 생수제공쉼터에서 '이동노동자 폭염안전 쉬어가며 배달하기' 캠페인을 벌였다.


생수제공쉼터는 양정, 서면, 동래, 해운대, 사상 등 이동노동자 밀집지역에 설치된 폭염대피 거점으로, 시원한 물과 휴식을 제공한다.

고용노동부 부산지방고용노동청과 안전보건공단 부산광역본부, 부산노동권익센터가 생수제공쉼터에서 '이동노동자 폭염안전 쉬어가며 배달하기' 캠페인을 펼치고 기념촬영하고 있다.

고용노동부 부산지방고용노동청과 안전보건공단 부산광역본부, 부산노동권익센터가 생수제공쉼터에서 '이동노동자 폭염안전 쉬어가며 배달하기' 캠페인을 펼치고 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이날 캠페인에서는 폭염 안전 5대 기본수칙인 ▲물 ▲바람·그늘 ▲휴식 ▲보냉장구 ▲응급조치를 안내하고, 생수·물티슈 등 온열질환 예방물품을 나눴다.

고용노동부와 안전보건공단은 이날 쉼터를 찾은 이동노동자들에게 총 1만병의 생수를 배포했다. 관계자는 "이동노동자가 주기적으로 쉼터에서 쉬며 물을 섭취해 폭염으로 인한 산업재해를 예방하길 바란다"고 당부했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

새로운 이슈 보기