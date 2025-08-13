펄스, 신임 전문위원에 김성영 전 이마트에브리데이 대표·김순길 명지대 교수 위촉

왼쪽부터 펄스 전문위원 김성영, 김순길. 펄스 AD 원본보기 아이콘

기업 전략 설계 전문기업 펄스가 전략 경쟁력 강화를 위해 유통·신사업 전략과 부동산·도시개발에 특화된 전문가를 새롭게 영입했다.

펄스는 김성영 전 이마트에브리데이 대표와 김순길 명지대학교 부동산학과 교수를 전문위원으로 위촉했다고 13일 밝혔다. 임기는 2028년 8월 12일까지 3년이다. 두 전문위원은 전략 수립시 인사이트 제공과 프로젝트 전반에 대한 자문 및 점검 역할을 맡게 된다.

김성영(1965년생) 전문위원은 고려대 일어일문학과를 졸업하고 일본 와세다대에서 일본어 석사 과정을 마쳤다. 37년간 신세계그룹에 몸담으며 이마트24·에브리데이 설립, 신세계 면세점 인수, 신세계 티브쇼핑 설립 등 굵직한 프로젝트를 주도해온 '신세계맨'이다. 2016년부터 7년간 이마트24(옛 이마트위드미)와 이마트에브리데이 최고경영자(CEO)를 역임했다. 2023년 말 경영 일선에서 물러나 현재 신세계그룹 경영전략실 교수단(고문)에서 활동 중이다. 신사업 전략과 시장 개척 경험이 풍부하다는 평가를 받는다.

김순길(1965년생) 전문위원은 고려대에서 국토계획경제학 석사, 명지대에서 부동산학 박사 학위를 취득했다. 낙후됐던 서울 연남동을 '8대 상권'으로 성장시킨 주역으로, 이론과 현장 경험, 안목을 두루 갖춘 인물로 꼽힌다. 제6·7대 서울 서대문구의회 의원과 2018년 서대문구의회 의장을 지냈다. 부동산 업계 1세대 전문가로서 재건축·재개발과 관련한 정책 수립 및 실행 경험이 풍부하다. 현재 명지대 부동산학과 교수이자 마이베스트부동산자산관리·마이베스터스의 CEO를 맡고 있다.

설명환 펄스 대표는 "김성영 전문위원과 김순길 전문위원의 합류는 회사의 전략 역량을 한층 강화하는 계기가 될 것"이라며 "오랜 현장 경험과 깊이 있는 통찰은 변화하는 시장 속에서 새로운 기회를 포착하는 데 큰 역할을 해주실 것으로 기대한다"고 말했다.





장효원 기자



