"中, 기업들에게 엔비디아 H20 사용제한 지침"

중국이 자국 기업에 엔비디아의 H20 칩 사용을 제한하라는 지침을 내렸다고 12일 블룸버그 통신이 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 중국 당국은 최근 수 주간 다수 기업에 H20 칩 사용을 자제하라는 내용의 통지문을 보냈다. 특히 중국 당국은 국영기업 등이 정부 또는 국가 안보와 관련한 업무에서 해당 칩을 사용하는 데 대해 반대하고 있는 것으로 전해졌다.

소식통 중 1인은 해당 지침이 엔비디아뿐만 아니라 AMD에도 영향을 주고 있다고 전했다. 다만 구체적으로 AMD의 MI308 칩이 거론됐는지는 알려지지 않았다.

이번 지침은 엔비디아와 AMD가 대중국 판매 수익의 15%를 미 연방정부에 내기로 한 이후 알려졌다. 이번 칩 사용 제한 지침은 중국 당국이 과거 애플 아이폰, 테슬라 차량을 일부 기관·지역에서 제한한 방식과 유사하다고 블룸버그는 전했다. 특히 중국 당국은 엔비디아와 AMD에 대한 지침을 보다 넓은 범위로 확대하는 방안도 염두에 두고 있는 것으로 알려졌다.

중국 당국의 이런 지침은 미 정부가 왜 다시 H20의 수출을 허용했는지에 대해 내놓은 설명과 관련해 의혹을 키우고 있다. 미국 당국 고위 관계자들은 이것이 미중 무역합의의 일환인 것으로 설명했지만, 중국 당국은 H20 공급 재개가 양국 합의의 일부가 아니라는 점을 공개적으로 밝혀온 바 있다.

이는 중국 당국이 애초 H20 수출 재개를 바라지 않았을 가능성을 시사한다는 것이 블룸버그의 해석이다. 중국 당국은 중국 수출용으로 낮은 사양으로 설계된 H20에 대해 부정적인 평가를 하기도 했다.

특히 중국 측은 엔비디아 칩의 안전 리스크 문제에 강한 우려를 가진 상태다. 지난달 31일 중국 국가인터넷정보판공실은 엔비디아 측을 소환해 백도어 안전 리스크 문제에 관해 설명하고 증명 자료를 제출하라고 요구했다고 밝히기도 했다. 이에 엔비디아 측은 자사 칩에 원격으로 칩을 비활성화할 수 있는 '킬 스위치', 정부나 해커가 기기 내부에 숨겨진 기능으로 데이터를 탈취하거나 원격조작할 수 있는 '백도어'가 존재하지 않는다고 부인하기도 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>