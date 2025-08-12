키움증권, 넥슨 신작 게임 ‘슈퍼바이브’ 콜라보 이벤트

키움증권은 넥슨과 손잡고 콜라보 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 콜라보는 넥슨의 MOBA(난투형 대전) 배틀로얄 장르 신작 게임인 '슈퍼바이브'의 정식 출시에 맞춰 진행하는 이벤트다. 증권사와 게임사의 이색 만남이라는 점에서 눈여겨볼 만하다.

'슈퍼바이브'는 다채로운 매력을 가진 '헌터(캐릭터)'를 선택해 3인 1팀으로 구성된 12팀이 최후의 승자가 되기 위한 전투에 나서는 방식의 게임이다. 지난달 24일 정식 출시했다. 주요 전장인 '브리치'에서 공중 전투 및 환경 요소 등 개성있는 액션과 빠른 템포를 즐기며 팀원과 협동하는 재미를 느낄 수 있다.

키움증권은 미국주식 혜택을 증정하는 콜라보 이벤트를 준비했다. '브리치' 모드에서 1회 플레이하면 키움증권 미국주식 쿠폰과 콜라보 한정 아이템 3종(플레이어카드, 칭호, 스프레이)을 받을 수 있다.

미국주식 쿠폰 번호를 키움증권 이벤트 페이지에서 입력 후 이벤트를 신청할 수 있다. 절세 계좌(연금저축계좌 또는 중개형ISA)를 개설하면 미국주식 1주를 랜덤으로 받을 수 있다.

더불어 '브리치' 모드에서 1회 우승하면 추가로 투자지원금 1만원 쿠폰을 제공한다. 투자지원금 쿠폰은 키움증권 쿠폰 등록 화면에서 등록해 사용 가능하다.

이벤트에 관한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지 및 키움금융센터를 통해 확인할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>