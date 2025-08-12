"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

차주 "내가 쓴 메모 아냐" 주장

경찰, 공중협박죄 등 적용 검토

광주 한 아파트에서 '주정차 위반 스티커를 붙이면 흉기로 찌르겠다'는 협박 메모가 남겨진 사건과 관련해 경찰이 수사에 나섰다.

앞서 이 사건은 지난 7일 온라인 커뮤니티에 메모를 찍은 사진이 올라오며 알려졌다. 첨부된 사진을 보면 차량 앞 유리에 남겨진 메모에는 "스티커 붙이면 찾아가서 칼로 배 찌른다"는 내용이 적혀있다.

광주 서구 화정동 한 아파트에 주차된 차량에서 발견된 쪽지.

글쓴이는 "광주 서구의 2000세대 넘는 아파트 차에 붙어있는 문구"라고 설명한 뒤 "지상주차 허용시간이 밤 10시~오전 8시인데 위반 스티커를 붙인 것에 화가 났는지 이런 무식한 문구를(적어놨다)"고 전했다. 이어 "아파트 단체 대화방에서 무섭다고 난리"라고 전했다.

해당 아파트 관리 사무소 직원들 역시 메모의 존재를 인지하고 있었지만 누가 이런 메모를 붙인 것인지 파악하지 못했고 별도로 신고도 하지 않은 것으로 알려졌다.

이후 해당 내용이 국민신문고 민원으로 접수됐고 사건은 광주 서부경찰서에 배당됐다. 경찰은 공중협박죄 등 혐의 적용을 검토 중인 것으로 전해졌다.

공중협박죄는 불특정 또는 다수의 생명과 신체에 위해를 가하겠다고 협박한 경우 적용되며 지난 2월 국회를 통과해 지난 3월18일부터 시행 중이다. 혐의가 인정되면 실제 피해 발생 여부와 관계없이 5년 이하 징역 또는 2000만원 이하 벌금에 처한다. 상습범이라고 판단될 경우 가중처벌 조항이 적용돼 징역 7년6개월 또는 3000만원 이하 벌금에 처할 수 있다.

경찰은 단지 내 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 자세한 경위를 조사 중이다. 다만 해당 메모가 붙은 차량의 주인은 '자신이 붙인 것이 아니다'라고 주장하고 있는 것으로 전해졌다.





서지영 기자



