파리바게뜨, SKT 고객 감사제 참여…최대 50% 할인

한예주기자

입력2025.08.12 09:10

구매금액 2만원 한도
오는 20일까지 진행

파리바게뜨가 T 멤버십 대상으로 최대 50% 혜택을 제공하는 고객 감사제 프로모션을 진행한다고 12일 밝혔다.


이번 SKT T 멤버십 감사제 프로모션은 오는 20일까지 진행되며, 구매 금액 2만원 한도로 최대 1만원까지 혜택이 적용된다.

파리바게뜨 SKT T멤버십 고객 감사제 참여. 파리바게뜨

파리바게뜨 SKT T멤버십 고객 감사제 참여. 파리바게뜨

T 멤버십 어플리케이션의 고객 감사제 페이지에서 파리바게뜨 쿠폰을 다운받은 후, 매장 결제 시 다운로드 한 쿠폰을 직원에게 제시하면 혜택을 받을 수 있다. 단, 쿠폰은 프로모션 기간 내 1회 다운로드 및 사용 가능하다.

파리바게뜨 관계자는 "고객분들께 풍성한 혜택을 제공하고자 T 멤버십과 함께 이번 프로모션을 준비했다"며 "프로모션을 통해 파리바게뜨의 다양한 제품들을 경험해 보시길 바란다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
