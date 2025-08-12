동작구, 자율주행 마을버스 개편…운행 시간·정류소 확대

18일부터 운행 시간 조정·정류소 3곳 추가

서울 동작구(구청장 박일하)는 전국 최초로 운영 중인 ‘자율주행 마을버스(동작 A01)’의 운행 시간을 조정하고 정류소를 확충한다고 12일 밝혔다. 개편은 이달 18일부터 적용된다.

동작구 자율주행 마을버스(동작 A01) 변경 노선도. 동작구 제공. AD 원본보기 아이콘

평일 운행 시간은 기존 오전 10시~오후 4시 30분에서, 오전 7시 30분~오후 2시 30분으로 변경된다. 오전 11시 30분~오후 1시에는 점심시간과 차량 점검을 위해 운행을 멈춘다.

정류소는 8곳에서 11곳으로 늘어난다. 상행 노선에 ▲상도1동주민센터 ▲상도3차래미안(20245) ▲상도3차삼성래미안후문(20243), 하행 노선에 ▲상도SH빌아파트상도팰리스후문(20242)이 새로 추가된다.

운행은 2대 차량이 상·하행 각 7회씩 하루 총 14회 진행한다. 조정된 회차별 운행 시간은 다음과 같다. 1회차 07:30~08:10, 2회차 08:20~09:00, 3회차 09:10~09:50, 4회차 10:00~10:40, 5회차 10:50~11:30, 6회차 13:00~13:40, 7회차 13:50~14:30.

앞서 구는 지난 6월 30일 ‘동작 A01’ 운행을 시작했다. 2대의 차량이 교차로 각 7회씩, 숭실대 중문부터 중앙대 후문까지 왕복으로 달리며 약 한 달간 1000여 명의 승객을 안전하게 수송했다.

박일하 동작구청장은 “구민들이 자율주행 마을버스를 통해 미래 교통을 일상에서 경험하길 바란다”며 “주민 편의를 최우선으로 차별화된 교통서비스를 지속적으로 발굴·확대하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



