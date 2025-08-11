본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한은, 베트남 중앙은행과 교류협력 MOU 개정 체결

김유리기자

입력2025.08.11 14:58

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국은행은 베트남중앙은행과 2004년에 맺은 양해각서(MOU)를 개정 체결, 양 은행의 교류 협력 관계를 증진하기로 했다고 11일 밝혔다.


양국 중앙은행은 2004년 9월 정보 교환 및 기술지원 제공에 관한 협력을 강화하기 위한 양해각서를 체결한 바 있다. 이번 MOU 개정을 통해 통화정책·금융안정·지급결제·발권 등 중앙은행 업무수행과 관련된 협력 분야를 구체화하고, 기존 워크숍과 세미나 중심의 교류 협력 형태에 실무급 회의를 추가하는 등 협력 방식을 다양화하기로 했다.

한은 관계자는 "이번 MOU 개정은 양국 중앙은행의 금융협력 관계 진전을 반영해 교류 협력 범위 및 형태를 구체화함으로써 협력을 내실화할 수 있는 토대를 구축하였다는 데에 의미가 있다"며 "국제정세 재편과 글로벌 금융경제 분절화 대응을 위해 역내 교역 및 금융안정 기반 강화가 필요한 상황에서 이번 MOU 개정이 베트남과의 전략적 협력관계 강화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.


한국은행 전경. 한국은행

한국은행 전경. 한국은행

AD
원본보기 아이콘




김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기