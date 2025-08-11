한은, 베트남 중앙은행과 교류협력 MOU 개정 체결

한국은행은 베트남중앙은행과 2004년에 맺은 양해각서(MOU)를 개정 체결, 양 은행의 교류 협력 관계를 증진하기로 했다고 11일 밝혔다.

양국 중앙은행은 2004년 9월 정보 교환 및 기술지원 제공에 관한 협력을 강화하기 위한 양해각서를 체결한 바 있다. 이번 MOU 개정을 통해 통화정책·금융안정·지급결제·발권 등 중앙은행 업무수행과 관련된 협력 분야를 구체화하고, 기존 워크숍과 세미나 중심의 교류 협력 형태에 실무급 회의를 추가하는 등 협력 방식을 다양화하기로 했다.

한은 관계자는 "이번 MOU 개정은 양국 중앙은행의 금융협력 관계 진전을 반영해 교류 협력 범위 및 형태를 구체화함으로써 협력을 내실화할 수 있는 토대를 구축하였다는 데에 의미가 있다"며 "국제정세 재편과 글로벌 금융경제 분절화 대응을 위해 역내 교역 및 금융안정 기반 강화가 필요한 상황에서 이번 MOU 개정이 베트남과의 전략적 협력관계 강화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.

