공보의협 "상반기 의대생 2430명 현역 입대…6월만 592명"

최태원기자

입력2025.08.11 13:34

의정갈등 발발 이래 현역 입대 의대생 총 3967명

올해 상반기 의대생 2430명이 현역으로 입대한 것으로 나타났다. 이는 지난해 동기 현역 입대 의대생이 1537명이었던 것보다 약 1.6배 큰 규모다.


대한공중보건의사협의회

대한공중보건의사협의회

대한공중보건의사협의회(공보의협)는 11일 병무청을 대상으로 정보 공개 청구를 한 결과 올해 6월 현역 또는 사회복무요원으로 입대한 의대생이 592명에 달했다며 이같이 밝혔다. 현역은 577명, 사회복무요원은 15명이다.

이로써 지난해 2월 의정갈등 발발 이래 현역이나 사회복무요원으로 입대한 의대생은 총 3967명에 달한다.


현재 공보의협은 공보의 복무기간을 24개월로 단축해야 한다고 주장하고 있다. 의대생들이 훈련기간을 포함해 37개월간 복무해야 하는 공보의 대신 18개월 현역병을 선택하는 경향이 짙어지고 있기 때문이다.


이성환 공보의협 회장은 "군 복무 단축을 통해 전문의를 조기 배출하면 1년간의 공백을 효과적으로 메우고, 군과 공공의료 등 취약지 진료를 안정적으로 지킬 수 있을 것"이라고 했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
