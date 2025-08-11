본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

청송군, ‘8282민원처리 서비스’ 생활불편 신속 해결… 주민 만족도↑

영남취재본부 김귀열기자

입력2025.08.11 13:30

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경북 청송군(군수 윤경희)이 운영 중인 '8282민원처리 서비스'가 군민들로부터 높은 만족을 얻고 있다.

청송군 8282민원처리 서비스, 생활불편 신속 해결로 주민 만족도 높아. 청송군 제공

청송군 8282민원처리 서비스, 생활불편 신속 해결로 주민 만족도 높아. 청송군 제공

AD
원본보기 아이콘

이 서비스는 전기·수도 고장 등 일상생활 속 불편 사항을 전화 한 통으로 접수하면, 청송군이 직접 현장을 방문해 신속히 해결하는 시스템이다.


복잡한 행정절차 없이 민원을 빠르게 처리함으로써 주민 불편을 최소화하고 있다.

올해 상반기 8282민원처리 서비스 이용 건수는 총 3460건으로, 지난해 같은 기간(3360건)보다 100건 증가했다. 군은 민원인의 편의를 높이기 위한 지속적인 노력 덕분에 서비스 인지도가 향상됐으며, 특히 고령층 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다고 설명했다.


청송군은 산불 피해 이재민을 위한 임시주택(모듈주택) 입주자들을 대상으로도 이 서비스를 확대 적용하고 있다. 이는 생활 현장에서 발생할 수 있는 다양한 불편을 선제적으로 해소하고 생활 편의를 지원하면서, 군민 모두가 형평성 있게 행정서비스를 누릴 수 있도록 하기 위한 조치다.


군은 산불 피해 이재민들이 안정적으로 일상을 회복할 수 있도록 전기·수도 점검, 주거환경 개선, 민원처리 등 다각적인 지원을 추진 중이다.

윤경희 군수는 "단순한 민원이라도 군민이 겪는 불편은 결코 작지 않다"며 "앞으로도 모든 민원에 정성을 다해 군민이 체감할 수 있는 행정을 실현해 나가겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기