해운대부민병원, 지역 주민 대상 유방암 예방 건강교실 20일 개최

해운대부민병원은 오는 20일 오후 3시 대강당에서 지역 주민을 대상으로 무료 건강교실을 연다.

이번 강의는 외과 박규완 검진센터장이 직접 진행한다.

강의에서는 유방암 발생 원인과 위험 요인, 자가진단법과 정기검진 필요성, 최신 치료법과 수술 후 관리법 등을 알기 쉽게 설명한다. 특히 여성들이 일상에서 실천할 수 있는 조기 발견법과 질의응답 시간도 마련돼 있다.

박규완 센터장은 "유방암은 조기 발견 시 치료 성과가 뛰어난 암으로, 정기 검진과 정확한 정보 기반 예방이 중요하다"며 "이번 건강교실이 불안감을 해소하고 건강한 삶을 지키는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

해운대부민병원은 지역사회 건강 증진을 위해 정기 건강교실을 운영하며, 전문 의료진이 직접 참여해 실질적인 정보를 제공하고 있다.

강대환 병원장은 "주민들이 스스로 건강을 지킬 수 있도록 다양한 교육과 예방 중심 활동을 이어가겠다"며 "이번 건강교실을 통해 유방암에 대한 올바른 인식이 확산하길 기대한다"고 전했다.

