본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

렛츠런파크 부산경남, 해군 기지사령부 가족 초청… 광복절 앞두고 감사의 시간

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.11 12:33

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군인 가족과 함께한 특별한 하루

광복절 의미, 군인 가족에 감사

렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)은 광복절을 앞둔 지난 9일, 국가 안보를 위해 헌신하는 진해 해군 기지사령부 군인 가족 30여명을 초청해 특별한 하루를 선물했다.

렛츠런파크 부산경남이 진해 해군기지사령부 군 가족 초청 행사를 갖고 있다. 렛츠런파크 부산경남 제공

렛츠런파크 부산경남이 진해 해군기지사령부 군 가족 초청 행사를 갖고 있다. 렛츠런파크 부산경남 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 광복의 의미를 되새기고 자유와 평화를 지키는 장병과 그 가족들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.


참가자들은 투어 버스를 타고 말 동물병원, 말 수영장, 마사지역, 당산나무 전망대 등 렛츠런파크 주요 시설을 둘러봤다. 당근 먹이주기와 미니호스 체험 등 프로그램은 아이들의 호응을 얻고 말과 교감하는 시간을 통해 색다른 즐거움을 더했다.

오후에는 '워터 페스티벌'에 참여해 시원한 물놀이를 즐기며 가족 간 추억을 쌓았다. 한 참가자는 "승마장 견학부터 물놀이까지 아이들이 모두 즐거워했다"며 높은 만족감을 나타냈다.


엄영석 본부장은 "광복절을 맞아 자유와 평화를 지키는 군 장병과 가족들에게 작은 감사와 응원의 마음을 전하고자 자리를 마련했다"며 "이번 행사가 군 가족에게 오래 기억될 특별한 시간이 되었길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐기진 못한다 "10월 역대급 황금연휴 생길까"…하지만 모두가 즐... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"연차 쓰려면 40일 전에 내세요"…아파도 못 쉬고 벌점 받는 승무원들

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기