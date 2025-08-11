렛츠런파크 부산경남, 해군 기지사령부 가족 초청… 광복절 앞두고 감사의 시간

군인 가족과 함께한 특별한 하루



광복절 의미, 군인 가족에 감사

렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)은 광복절을 앞둔 지난 9일, 국가 안보를 위해 헌신하는 진해 해군 기지사령부 군인 가족 30여명을 초청해 특별한 하루를 선물했다.

이번 행사는 광복의 의미를 되새기고 자유와 평화를 지키는 장병과 그 가족들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.

참가자들은 투어 버스를 타고 말 동물병원, 말 수영장, 마사지역, 당산나무 전망대 등 렛츠런파크 주요 시설을 둘러봤다. 당근 먹이주기와 미니호스 체험 등 프로그램은 아이들의 호응을 얻고 말과 교감하는 시간을 통해 색다른 즐거움을 더했다.

오후에는 '워터 페스티벌'에 참여해 시원한 물놀이를 즐기며 가족 간 추억을 쌓았다. 한 참가자는 "승마장 견학부터 물놀이까지 아이들이 모두 즐거워했다"며 높은 만족감을 나타냈다.

엄영석 본부장은 "광복절을 맞아 자유와 평화를 지키는 군 장병과 가족들에게 작은 감사와 응원의 마음을 전하고자 자리를 마련했다"며 "이번 행사가 군 가족에게 오래 기억될 특별한 시간이 되었길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



