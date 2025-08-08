보행장애인들에 희망 선사… 양산시, ‘웨어러블 돌봄로봇’ 시연

전액 각계 후원으로 마련

경남 양산시는 지난 7일 양산시장애인복지관(관장 김정자)에서 보행장애아동을 위한 웨어러블 돌봄로봇을 첫 시연 행사를 가졌다.

양산시 웨어러블 돌봄로봇 시연에 참석한 나동연 시장(왼쪽). 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

웨어러블 돌봄로봇은 전액 후원으로 마련했으며, 증산초등학교 4학년 4반, 6반, 8반 학생들이 고사리손으로 십시일반 모은 후원금을 비롯해 양산사립유치원연합회, 조양국제종합물류, 한국목재가 후원에 참여했다.

웨어러블 돌봄로봇은 최신 기술을 바탕으로 제작돼 착용자의 안전과 자유로운 움직임을 보장하는 것을 목표로 한다.

주요 기능으로는 사용자 중심의 보행 보조, 넘어짐 예방, 일상적인 활동 지원 등이 있으며, 착용자에게 맞춤형 지원을 제공하는 데 중점을 두고 있다. 특히 로봇의 사용이 실내에서의 보행 활동을 촉진할 수 있어, 이를 통해 장애인들의 사회적인 참여 기회가 확대될 것으로 기대된다.

웨어러블 돌봄로봇 시연. 양산시 제공 원본보기 아이콘

이날 행사는 돌봄로봇의 착용자 소개와 착용 시연이 많은 주목을 받았다. 새로운 기술이 보행장애를 가진 이들에게 어떤 긍정적인 변화를 가져다줄 수 있을지 직접 확인하고 체험하는 기회를 가졌다. 이와 함께 돌봄로봇의 후원자 소개, 활용 기능 설명도 이어졌다.

나동연 시장은 "시연회를 통해 웨어러블 돌봄로봇이 실제로 보행장애를 가진 분들에게 얼마나 큰 도움이 될 수 있을지 직접 확인할 수 있었다"며 "우리 시는 이러한 혁신적인 기술 개발과 지원을 이어가며 모든 시민이 안전하고 편리한 환경에서 생활할 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 강조했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>