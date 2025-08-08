본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

SK이노베이션, 독립유공자 후손 주거환경 개선사업

조성필기자

입력2025.08.08 07:36

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광복 80주년 기념… 대전·증평 등서 지원
급여로 조성한 '1%행복나눔기금' 활용

SK이노베이션이 광복 80주년을 맞아 독립유공자 후손들의 주거환경 개선 사업에 나섰다.


SK이노베이션은 대전과 충북 증평 등지에서 독립유공자 후손 4세대의 노후 주택을 개보수하는 사업을 연말까지 진행한다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 SK이노베이션 구성원들이 제안하고 자발적으로 참여해 추진됐다. 주거복지 비영리단체인 한국해비타트가 공사를 총괄하고, SK이노베이션 임직원들은 시공업체와 함께 도배, 폐자재 정리 등 작업에 직접 참여한다. 사업비 1억원은 구성원 급여의 1%를 모아 조성한 '1%행복나눔기금'이 활용된다.

안준현 SK이노베이션 커뮤니케이션 본부장, 허경 선생 후손, 이용철 한국해비타트 경영기획본부장이 지난 7일, 충남 서산에서 주택 헌정식 기념촬영을 하고 있다. SK이노베이션 제공

안준현 SK이노베이션 커뮤니케이션 본부장, 허경 선생 후손, 이용철 한국해비타트 경영기획본부장이 지난 7일, 충남 서산에서 주택 헌정식 기념촬영을 하고 있다. SK이노베이션 제공

AD
원본보기 아이콘

앞서 SK이노베이션은 지난 5월부터 충남 서산에 거주하는 애국지사 고(故) 허경 선생의 후손 주택 개선을 진행해왔다. 지난 7일에는 리모델링을 마친 주택에서 헌정식을 열었다. 허 선생은 1937년 충남 홍성에서 독립운동을 벌이다 일제에 체포됐으며, 전 재산을 독립자금으로 내놓은 공로로 2018년 대통령 표창을 받은 바 있다.


SK이노베이션은 향후 독립유공자 후손뿐 아니라 참전용사, 경찰, 소방관 등 다양한 국가유공자 가정을 대상으로 주거지원 사업을 확대할 계획이다. 안준현 SK이노베이션 커뮤니케이션 본부장은 "앞으로도 지역사회를 위한 다양한 사회공헌 활동을 계속해 이어갈 것"이라고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"연봉만 올려주면 뒤도 안 돌아보고 퇴사"…회사 막내가 사라진다 "연봉만 올려주면 뒤도 안 돌아보고 퇴사"…회사 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제일 핫하다 핫해"…여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

"종교 안믿어요…타로·사주 보러 가요"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

국민의힘 당대표 찬탄2·반탄2 구도로 본경선

與윤리심판원 "'차명 주식거래 의혹' 이춘석·보좌관 제명 사유 확인"

새로운 이슈 보기