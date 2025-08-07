김포시, 9월까지 애기봉 야간 개장 확대…관광 활성화 기대

김포시, 애기봉평화생태공원 매주 주말 연장 운영

9일부터 9월 28일까지 매주 토·일 연장 운영…셔틀·카페도 연장

김포시 "관광지·식사 즐길 수 있도록 김포 북부권 관광 활성화 총력"

경기 김포시가 애기봉평화생태공원의 야간 개장을 매월 1회에서 매주 1회로 확대 운영한다.

애기봉 야간 전경. 김포시 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 김포시에 따르면 시는 오는 9일부터 9월 28일까지 약 2개월간 매주 연장 운영하며, 이로 인해 인근 지역 경제는 물론 지역 관광 생태계 전반의 활성화에도 도움이 될 것으로 내다보고 있다.

이번 연장 운영으로 8월에는 오전 9시 30분부터 오후 7시 30분까지, 9월은 오전 9시 30분부터 오후 6시 30분까지 운영된다.

김포시는 해병대 제2사단과의 간담회 및 협의 과정을 통해 일몰 시간을 고려하여 조정했으며, 군 측 의견을 반영하여 안전하고 질서 있는 운영 방안을 마련했다고 밝혔다.

또한, 연장 운영 기간 동안 셔틀버스도 마감 시까지 연장 운행된다. 애기봉 내 입점한 스타벅스 카페도 퇴장 시간을 고려해 8월은 오후 6시 30분, 9월은 5시 30분까지 운영된다.

김포시 관계자는 "김포시는 애기봉 외에 대명항, 함상공원 등 인근 관광지 활성화를 위해 노력 중"이라며 "앞으로는 대명항, 함상공원뿐만 아니라 애기봉에서도 야경을 관람하시고 인근 식당에서 맛있는 저녁으로 김포를 온전히 즐기실 수 있도록 김포 북부권 관광 활성화에 총력을 기울일 각오"라고 말했다.

한편, 한시적 연장 운영과 별개로 매월 마지막 주 토요일에는 애기봉 특별문화행사가 예정되어 있으며, 해당 행사일에는 퇴장 마감 시간이 오후 8시까지로 조정된다.





김포=이종구 기자



