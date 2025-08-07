본문 바로가기
김포시, 9월까지 애기봉 야간 개장 확대…관광 활성화 기대

이종구기자

입력2025.08.07 15:44

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
 뉴스듣기

김포시, 애기봉평화생태공원 매주 주말 연장 운영
9일부터 9월 28일까지 매주 토·일 연장 운영…셔틀·카페도 연장
김포시 "관광지·식사 즐길 수 있도록 김포 북부권 관광 활성화 총력"

경기 김포시가 애기봉평화생태공원의 야간 개장을 매월 1회에서 매주 1회로 확대 운영한다.

애기봉 야간 전경. 김포시 제공

7일 김포시에 따르면 시는 오는 9일부터 9월 28일까지 약 2개월간 매주 연장 운영하며, 이로 인해 인근 지역 경제는 물론 지역 관광 생태계 전반의 활성화에도 도움이 될 것으로 내다보고 있다.


이번 연장 운영으로 8월에는 오전 9시 30분부터 오후 7시 30분까지, 9월은 오전 9시 30분부터 오후 6시 30분까지 운영된다.

김포시는 해병대 제2사단과의 간담회 및 협의 과정을 통해 일몰 시간을 고려하여 조정했으며, 군 측 의견을 반영하여 안전하고 질서 있는 운영 방안을 마련했다고 밝혔다.

애기봉 야간 전경. 김포시 제공

또한, 연장 운영 기간 동안 셔틀버스도 마감 시까지 연장 운행된다. 애기봉 내 입점한 스타벅스 카페도 퇴장 시간을 고려해 8월은 오후 6시 30분, 9월은 5시 30분까지 운영된다.


김포시 관계자는 "김포시는 애기봉 외에 대명항, 함상공원 등 인근 관광지 활성화를 위해 노력 중"이라며 "앞으로는 대명항, 함상공원뿐만 아니라 애기봉에서도 야경을 관람하시고 인근 식당에서 맛있는 저녁으로 김포를 온전히 즐기실 수 있도록 김포 북부권 관광 활성화에 총력을 기울일 각오"라고 말했다.


한편, 한시적 연장 운영과 별개로 매월 마지막 주 토요일에는 애기봉 특별문화행사가 예정되어 있으며, 해당 행사일에는 퇴장 마감 시간이 오후 8시까지로 조정된다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
