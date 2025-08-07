무주군, 고향사랑기부제 '답례품·공급업체' 모집

25~29일 접수…농·축·수·임산물 등 분야

전북 무주군은 오는 25일~29일까지 고향사랑기부제 활성화를 위해 '답례품·공급업체'를 공개 모집한다고 7일 밝혔다.

무주군 청사 전경. 무주군 제공 AD 원본보기 아이콘

지원 자격은 군에 본점이나 사업장을 두고 통신판매업 신고를 마친 사업체면 신청 가능하며 답례품의 생산, 보관, 배송 역량을 갖추고 있어야 한다. 또 무주군 지역 자원을 활용한 특색 있는 제품 및 서비스를 제공할 수 있어야 한다.

모집 분야는 ▲농·축·수·임산물 ▲가공식품 ▲공예품 ▲관광 및 체험 서비스 등이며 신청은 자치행정과 고향사랑팀으로 직접 방문해 신청하면 된다.

모집 요강은 군청 누리집(홈페이지) 일반공고란에서 확인할 수 있으며 접수된 신청서는 서류 평가 및 답례품 선정위원회 심사를 거치게 된다.

정성희 군 자치행정과장은 "공급의 안정성, 지역 자원 활용도, 지역 정체성 부합 여부 등 다양한 항목을 종합적으로 고려해서 최종 업체를 선정할 방침이다"며 "이번 모집이 무주다운 답례품 탄생의 기반이 돼서 고향사랑기부제를 활성화하고 무주발전의 든든한 버팀목이 될 수 있도록 절차 진행에 차질이 없도록 하겠다"고 말했다.

한편, 군의 현재 고향사랑기부제 답례품·업체는 ▲내고향 재기부권(나들이권, 마을잔치대행서비스, 가전가구이용권 등)을 비롯해 ▲관광서비스(사진영상촬영권, 서핑체험권, 무주머루와인동굴 이용권, 태권어드벤처이용권 등) ▲농축산물(호두, 샤인머스켓, 잡곡세트, 쌀 등), ▲가공식품(누룽지, 잼, 과실음료, 천마가공식품 등)등 72개 상품, 39개 업체로 올해 12월 협약 기간이 만료된다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



