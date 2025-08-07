광주 서구, '맨발로 청춘학교' 개강…매주 목요일 운영

10월 2일까지 9주간…주민 45명 참여



광주시 서구가 7일 서구청 들불홀에서 '맨발로 청춘학교' 제4기 개강식을 열고 본격적인 프로그램 운영에 들어갔다.

서구에 따르면 '맨발로 청춘학교'는 맨발걷기를 통해 주민 스스로 건강을 관리하도록 돕는 주민참여형 건강증진 프로그램으로 주민 45명이 참여하며 10월 2일까지 9주간 매주 목요일마다 운영된다.

주요 내용은 ▲맨발걷기와 건강관리 이론교육 ▲멘토와 함께하는 현장실습 ▲맨발걷기교육지도사 자격증 취득 과정 등으로 구성됐다.

광주 서구 주민들이 7일 서구청 들불홀에서 열린 건강수명 100세까지, 걸어서 100세까지 '제4기 맨발로 청춘학교'에서 전문 강사로부터 맨발 걷기 방법을 배우고 있다. 광주 서구 제공

그동안 총 110명이 과정을 수료했고, 이 중 81명이 '맨발걷기교육지도사 2급' 자격을 취득했으며 42명이 지역 걷기 강사로 활동 중이다. 특히 이번 교육에는 4기 주민강사들이 직접 걷기 교육을 진행해 주민이 주도하고 함께 성장하는 프로그램의 모범 사례가 될 전망이다.

이날 개강식에는 김후남 주민강사가 '맨발 걷기의 원리와 실천방법'을 주제로 올바른 보행 자세와 체중 분산, 지압 효과 등을 설명했으며, 이어 2강에는 김영희 전문강사가 지압봉을 활용한 '발마사지 및 근력 운동'을 진행해 큰 호응을 얻었다.

서구는 이외에도 '찾아가는 맨발로 힐링스쿨'을 통해 각 동에 조성된 맨발로(路)에서 올바른 걷기 교육을 지속하고 있다. 노인역량활용사업 참여자 80명으로 구성된 '걸음친구'를 통해 경로당 어르신 대상 맞춤형 걷기·스트레칭 프로그램도 병행 운영하고 있다.

김이강 서구청장은 "맨발로 청춘학교가 벌써 4기를 맞을 만큼 주민 참여 속에 꾸준히 성장하고 있다"며 "건강 100세 시대에 걸맞은 생활 속 건강 실천 프로그램으로 정착할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

한편, 서구는 오는 10월 25일 금당산 맨발로(路)에서 '제2회 도심맨발축제'를 개최할 예정으로 가족 단위 힐링 프로그램, 건강 상담 등 다채로운 행사가 마련될 예정이다.





