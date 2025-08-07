본문 바로가기
라쉬반코리아, 해군잠수함사령부에 위문품 전달

영남취재본부 송종구기자

입력2025.08.07 09:27

기능성 속옷 5000매 전달

라쉬반코리아는 잠수함사령부를 방문해 수중에서 국가안보를 책임지는 잠수함부대원에게 감사와 격려를 전하며, 기능성 속옷 5000매를 전달했다.

라쉬반 코리아 위문방문.

라쉬반 코리아 위문방문.

원본보기 아이콘

지난 6일 강동구(소장) 잠수함사령관, 백경수 ㈜라쉬반코리아 대표 등이 참석한 가운데 위문품 전달식을 가졌다.


백경수 라쉬반코리아 대표는 위문품 전달식에서 "바다 깊은 곳에서 임무 완수를 위해 혼신의 노력을 다하는 잠수함승조원들에게 조금이나마 쾌적한 여건을 제공하고자 이번 위문품 전달을 계획했다"면서 "잠수함 승조원들이 건강하고 안전하게 임무를 수행하길 기원한다"고 말했다.

강동구 잠수함 사령관은 "기증해주신 위문품이 부대원들의 복지향상에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다. 잠수함사에 대한 따뜻한 관심과 격려에 감사드린다"면서 "잠수함부대원들은 보내주신 응원에 힘입어 주어진 임무를 완수해 나갈 것"이라고 감사 인사를 전했다.


한편 라쉬반코리아는 2013년 설립된 속옷 전문 기업으로 군 장병들의 노고를 다양한 위문 활동을 전개하고 있다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
