롯데칠성, 강릉 경포해수욕장에 팝업매장 운영

임혜선기자

입력2025.08.07 09:12

암반수 체험 공간, 라운지로 구성
16일까지 오후 3시부터 9시 운영

롯데칠성음료는 16일까지 강릉 경포해수욕장에서 '처음처럼 경포대' 팝업 매장(스토어)을 운영한다고 7일 밝혔다.


'동해안 최대 해변 경포해수욕장에 등장한 초대형 처음처럼'이란 콘셉트로 기획된 팝업 스토어는 '처음처럼'의 핵심 요소인 100% 암반수를 체험할 수 있는 공간과 라운지 등으로 구성됐다. 강릉 경포해변 중앙광장에서 행사 기간에 오후 3시부터 9시까지 운영된다.

롯데칠성, 강릉 경포해수욕장에 팝업매장 운영
암반수 체험공간은 떨어지는 암반수 모형 잡기 게임이 펼쳐지는 '암반수 테마 게임존'과 암반수 안에 들어와 있는 듯한 역동적 분위기의 '미니 팝업 체험존'으로 이뤄졌다.


또한 나만의 개성이 담긴 마이라벨 만들기, 나만의 처음처럼 포스터 만들기, 나만의 처음처럼 키링 만들기를 할 수 있는 공간과 간단한 휴식을 즐길 수 있도록 만들어진 휴식 라운지 등이 운영될 예정이다.


롯데칠성음료 관계자는 "여름 피서철을 맞아 알코올 도수 16도로 리뉴얼한 '처음처럼'의 차별적 요소인 암반수를 강조하기 위해 '처음처럼'의 고향이라 할 수 있는 강릉의 대표적 휴양지 경포 해수욕장을 시작으로 팝업 스토어를 기획하게 됐다"면서 "앞으로도 '처음처럼'은 강원도와 강릉을 대표하는 소주라는 점과 100% 암반수, 부드러운 목 넘김 등 차별적인 핵심 요소를 강조하며 적극적인 마케팅을 진행할 계획"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
