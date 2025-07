브래드 피트 주연 애플 영화 'F1', 북미 박스오피스 1위…흥행 질주

글로벌 박스오피스 수익 5억~6억달러 전망

브래드 피트가 주연을 맡은 'F1' 광고 이미지. 이미지=애플티비 캡쳐 AD 원본보기 아이콘

애플이 자체 제작한 레이싱 영화 'F1: 더 무비(F1: The Movie, 이하 F1)'가 미 극장가에서 흥행 질주를 이어가고 있다.

5일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면, 브래드 피트가 주연을 맡은 'F1'은 지난 주말 북미 박스오피스 1위에 오르며 누적 매출 2억달러를 돌파했다. 지난달 27일 개봉 이후 상승세를 이어가고 있으며, 개봉 첫 주말에만 1억5500만달러(약 2115억원)의 매출을 기록했다.

이는 애플이 제작한 극장 개봉작 중 역대 최고 성적을 눈앞에 두고 있는 수준이다. 지금까지 애플 극장 개봉작 가운데 가장 많은 수익을 올린 작품은 2023년 11월 공개된 '나폴레옹'으로, 총매출은 약 2억2140만달러였다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 'F1'의 글로벌 누적 매출이 이번 주말 3억달러에 이를 것으로 내다봤다.

애플은 그동안 자사 스트리밍 서비스인 애플TV+를 중심으로 자체 제작 콘텐츠를 공개해왔으나, 2023년 '플라이 미 투 더 문(Fly Me to the Moon)'을 기점으로 극장 개봉을 통한 수익 모델 구축에 본격 나섰다. 다만 '플라이 미 투 더 문'(약 1억6000만달러 매출)과 '나폴레옹' 모두 흥행에서는 기대에 미치지 못했다는 평가를 받는다.

이번 'F1'은 2억달러 이상 제작비가 투입됐으며, 워너브라더스가 배급을 맡았다. 여름 블록버스터 시즌의 첫 흥행작으로 자리 잡을 가능성이 크다는 관측이 나온다.

영화는 브래드 피트가 1990년대 포뮬러1(F1)에서 활약하다 1993년 대형 사고로 은퇴한 전직 레이서 역할을 맡아, 30여년 만에 마지막 챔피언 도전을 펼치는 이야기를 그리고 있다.

전 세계 박스오피스 매출이 5억~6억달러에 이를 것으로 예상되며, 최종 매출이 5억1700만 달러를 넘어설 경우 애플이 이전에 제작한 극장 개봉작 4편의 총합 흥행 성적을 뛰어넘게 된다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>