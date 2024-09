부경대 교수팀, 청소년의 과도한 음주와 ‘위험한 성관계’ 상관관계 연구 발표

사회복지전공 허원빈·오영삼 교수팀 연구

청소년들의 음주량이 증가할수록 ‘위험한 섹스(Risky Sexual Behaviors)’를 할 가능성이 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

국립부경대학교 사회복지학전공 허원빈·오영삼 교수팀은 이성과의 성관계 경험이 있는 한국 청소년들의 음주와 위험한 섹스와의 상관관계를 밝힌 연구 결과를 발표했다. 위험한 섹스란 콘돔 사용 등 피임을 하지 않는 성관계를 일컫는다.

연구팀은 제16차(2020년) 청소년건강행태조사 통계자료를 활용해 연구 대상자 5만4948명(중1~고3) 중 이성과 성관계 경험이 있는 2487명 가운데 음주한 청소년 547명과 비음주 청소년 547명을 대상으로 연구를 진행했다.

연구팀이 경향점수매칭(PSM), 다중 로지스틱 회기 분석(Multiple Logistic Regression Analyses) 등으로 통계자료를 분석한 결과, 음주 여부 자체는 위험한 성관계와 관련이 없었다.

다만 음주를 한 집단(547명)만을 대상으로 분석한 결과 음주량이 증가할수록 피임을 하지 않은 위험한 성관계를 가질 가능성이 높아지는 것으로 나타났다.

특히 성별 차이를 분석한 결과 여성 청소년 집단에서만 음주량이 증가할수록 위험한 관계를 할 가능성이 커졌다. 남성 청소년들에게는 연관성이 관찰되지 않았다.

오영삼 교수는 “청소년의 올바른 성생활과 인식을 위해 가정과 학교, 지역사회에서 성에 관한 다양한 교육과 보호 장치가 마련될 필요가 있다”고 말했다.

이번 연구 결과를 담은 논문 ‘The Relationships Between Alcohol Drinking and Risky Sexual Behavior Among Korean Adolescents: Focusing on Heterosexual Adolescents’는 국제학술지 최근호에 게재됐다.





