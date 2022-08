동의대 체육학과 곽이섭 교수, 한국생명과학회 나눔학술상 수상

동의대 곽이섭 교수. AD 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 체육학과 곽이섭 교수가 지난 11일부터 이틀간 경주 더케이호텔에서 열린 2022년도 한국생명과학회 제64회 정기총회 및 국제학술대회에서 나눔학술상을 수상했다.

한국생명과학회(회장 김영호)와 경북세계농업포럼이 ‘The Next generation of Life Sciences for Net-zero Future’를 주제로 연 이 학술대회에서 곽 교수는 생명과학 분야에 우수한 논문을 다수 발표해 학술발전에 기여한 공로를 인정받았다.

곽이섭 교수는 생리학 분야의 우수한 논문 발표를 통해 2016년 한국생명과학회 국제학술대회 우수 포스터상과 2017년 한국운동생리학회 우수 포스터 발표상, 2019년 한국생명과학회 HK바이오텍 학술상과 미국생리학회 APS select수상, 2021년 한국운동생리학회의 최우수 학술 심사위원상인 베스트리뷰어상 등을 수상했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

