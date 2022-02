한국철도, 올 상반기 신입사원 1290명 채용

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국철도공사(코레일)는 올해 상반기 신입사원 1290명을 공개채용 한다고 28일 밝혔다.

모집분야는 일반공채 1140명과 사회형평적 채용인 보훈 50명, 장애인 100명 등이며 직무는 사무영업, 운전, 차량, 토목, 건축, 전기통신 등 6개 분야로 구분된다.

직무별 채용인원(일반공채+보훈·장애인)은 사무영업 353명, 운전 201명, 차량 288명, 토목 240명, 건축 68명, 전기통신 140명이다.

지원은 내달 11일(오후 2시)~15일(오후 2시) 한국철도 홈페이지에서 온라인으로만 할 수 있다.

한국철도는 서류검증과 필기시험, 면접 등을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다.

채용에 관한 기타 자세한 내용은 한국철도 홈페이지 채용공고문을 통해 확인할 수 있다.

한국철도 나희승 사장은 “일자리 창출로 공기업으로서의 사회적 책임을 다하고 직무능력 중심의 열정 있는 인재를 선발할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

