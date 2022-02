▶윤귀임씨 별세. 염승환(이베스트투자증권 디지털영업팀 이사) 조모상 = 27일 광주 학동 금호장례식장 특실 301호실, 발인 3월 1일 오전 9시, 장지 전남 화순군 청풍면 세정리 선영.

