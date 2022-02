국가탄소중립에 기여하겠다 … 울주군, 산림탄소중립 활성화를 위한 업무협약 추진

[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 울주군이 28일 군수실에서 SK임업, 울산시산림조합과 ‘울주군 산림탄소 중립활성화를 위한 업무협약식’을 열었다.

협약은 ▲울주군 내 공·사유림을 대상으로 기후 위기 대응을 위한 산림사업의 발굴과 운영 ▲지속가능한 산림경영 확산과 탄소 저감활동에 대한 활동 산주와 임업인의 소득 지위 향상에 필요한 사항 ▲선도산림경영단지의 산림탄소상쇄사업 활성화 방안을 위한 협력 사항이 포함됐다.

군은 산림탄소중립활동을 ‘울주 선도산림경영단지’를 대상으로 우선 추진할 예정이다.

지금까지 추진한 숲 가꾸기와 조림사업에 대한 산림탄소상쇄제도 계획수립-등록-운영-모니터링-검인증 발급 등도 추진할 계획이다.

모니터링 후 발행되는 산림탄소흡수량을 탄소배출 기업체에 판매를 할 수 있어 산주의 부가 수익 발생도 기대된다.

울주군 관계자는“산림탄소중립활동을 활성화해 기후변화 위기에 대응하고 국가 탄소중립에도 기여하겠다”며 “사업대상지를 확대해 많은 산주가 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr