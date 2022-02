[아시아경제 이정윤 기자] 금호전기 금호전기 001210 | 코스피 증권정보 현재가 2,100 전일대비 10 등락률 +0.48% 거래량 61,226 전일가 2,090 2022.02.28 11:28 장중(20분지연) 관련기사 금호전기, 블록체인 개발사 에이릭앤컴퍼니 지분 55% 사들여금호전기, 20억 규모 금전대여 결정금호전기, 10억원 유상증자 결정 close 는 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대해 전환가액을 2680원에서 2180원으로 조정한다고 28일 공시했다.

회사 측은 조정사유에 대해 "시가 하락에 따른 전환가액 조정"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr