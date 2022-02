삼양식품, 전 사업장 '국제 안전보건·환경경영시스템' 인증 취득

[아시아경제 송승윤 기자] 삼양식품은 본사와 원주, 익산, 밀양공장 등 전 사업장이 국제 안전보건경영시스템(ISO 45001)과 환경경영시스템(ISO 14001) 인증을 취득했다고 28일 밝혔다.

ISO 45001과 ISO 14001은 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 안전보건, 환경경영체제 관련 국제 표준이다. 경영진과 임직원 참여를 전제로 조직 내 안전 리스크 관리와 예방 체계, 환경경영방침과 목표 및 관련 추진 활동 등을 갖추고 실행하는 기업에게 이 인증을 부여한다.

삼양식품은 2020년 원주공장을 시작으로 본사, 익산공장, 밀양공장 등으로 인증 취득을 확대했고, 올해 국내인증기관인 KSR인증원으로부터 전 사업장의 ISO 45001 및 ISO 14001 통합 인증 취득을 완료했다.

삼양식품은 최근 ESG경영을 적극 추진하면서 올해 밀양공장에 건물 일체형 태양광 시스템을 설치하고 한국형 RE100 캠페인에도 참여한 바 있다. 지난해에는 법무법인 세종과 중대재해 예방을 위한 업무협약을 체결해 본사와 공장, 계열사 등의 산업안전보건체계도 구축했다.

삼양식품 관계자는 “안전보건, 환경 관련 방침을 최우선으로 하는 기업문화를 조성하며 지속가능한 기업으로 성장하기 위한 노력을 지속하겠다”고 말했다.

