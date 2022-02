[특징주] 코오롱인더, 목표주가 하향 전망에 7%대 하락

[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 56,900 전일대비 4,800 등락률 -7.78% 거래량 335,453 전일가 61,700 2022.02.28 09:58 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] 코오롱인더, 원재료와 운임비 상승…목표주가 ↓ 코오롱FnC 에피그램, 배우 유태오 모델 발탁… S/S 캠페인 전개시리즈, 온라인 전용 라인 '시리즈 블루' 출시 close 스트리가 증권사들의 목표주가 하향에 장 초반 7%대 하락세를 보이고 있다.

28일 오전 9시 32분 현재 코오롱인더스트리는 전거래일 대비 7.13% 하락한 5만7300원으로 거래중이다.

신영증권, KB증권, 유안타증권 등이 상반기 실적 정체가 예상된다며 목표주가를 하향한 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

백영찬 KB증권 연구원은 "올해 1분기 외형은 1조2098억원으로 전년대비 10.9% 늘어나겠지만 영업이익은 8.6% 줄어든 632억원으로 예상된다"며 "판매가격 상승으로 외형은 증가하지만 운임비 부담이 지속되면서 전년대비 이익은 소폭 감소할 것"으로 전망했다.

황규원 유안타증권 연구원은 "2가지 리스크에 주의가 필요하다"며 "상반기까지 수출 선박용 운임 압박이 이어져 타이어코드, 석유수지, 필름 등을 수출 비용 상승으로 수익 둔화가 불가피하다"고 분석했다.

