[클릭 e종목] 한화에어로스페이스, 투자확대로 이익 감소 예상…목표주가 ↓

대신증권은 28일 한화에어로스페이스에 대해 투자확대로 영업이익 감소가 예상된다며 투자의견 '매수'를 유지하되 목표주가는 5만9000원으로 하향했다.

이동헌 대신증권 연구원은 "2022년은 항공엔진 리오프닝, 디펜스 수주잔고 증가, 시스템 외형 확대, 민수 사업 성장 기조로 외형은 성장이 지속되나 영업이익은 투자 확대로 감익이 예상된다"며 이같이 밝혔다.

이 연구원은 "작년 4분기 실적발표 컨콜에서 항공엔진 사업의 국제공동개발사업(RSP) 감소 시점에 대해 2028~2029년으로 예상했으나 코로나 영향으로 스케줄보다 2-3년 지연될 가능성 있다고 회사 측이 말했다"고 했다.

한화에어로스페이스는 RSP 감소를 상쇄하기 위해 물량이나 부품 확대하는 방안 등을 모색하는 중이다. 운반비 요율 증가와 병목현상으로 인해 항공운송을 많이 하면서 전체적으로 테크윈은 70~80억원 정도 증가했다. 반도체는 수급이 원활하지 않아 기존 협력업체가 아닌 외부구매로 재료비 약 100억 추가됐다.

이 연구원은 컨콜에서 회사 측의 답변을 제시하며 2022년 해외시장과 해외수주 프로젝트 상황이 긍정적이지 않다고 밝혔다.

그는 "유럽시장의 경우 중국 제품과의 경쟁구도로 쉽지 않은 상황"이라며 "매출은 작년 대비 소폭 증가 수준으로 전망하지만, 매출 성장이 크게 가시적이지 않다"고 기술했다.

이어 "테크윈 매출성장은 미국 B2B 타겟으로 시장 성장이 예상되고, 호주 랜드400 사업은 6월에 우선협상대상자 대기 중이다"고 덧붙였다.

