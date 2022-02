[아시아경제 이지은 기자] 북한은 지난 27일 정찰위성 개발을 위한 중요시험을 진행했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.

통신에 따르면 국가우주개발국과 국방과학원은 전날 정찰위성 개발을 위한 공정에 따라 중요시험을 진행했다.

시험을 통해 국가우주개발국과 국방과학원은 "정찰위성에 장착할 촬영기들로 지상 특정지역에 대한 수직 및 경사촬영을 진행해 고분해능촬영체계와 자료전송체계, 자세조종장치들의 특성 및 동작정확성을 확증했다"고 통신은 전했다.

