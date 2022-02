[종합] 합참 "北미사일 비행거리 300㎞, 고도 620㎞ 탐지"

합참의장, 연합사령관과 통화…"연합방위태세 굳건 확인"

[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 북한이 27일 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사했다. 이날 발사는 지난달 30일 중거리 탄도미사일 ‘화성-12형’ 발사한 지 28일만이자, 새해 8번째 무력시위다.

합참은 이날 오전 출입기자단에 보낸 문자메시지를 통해 "오전 7시 52분께 (평양) 순안 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일로 추정되는 발사체 1발을 포착했다"고 밝혔다.

합참에 따르면 이번에 발사한 탄도미사일의 비행거리는 약 300㎞, 고도는 약 620㎞로 탐지됐다. 세부제원은 한미 정보당국이 정밀 분석 중에 있다.

합참은 "우리 군은 추가발사에 대비하여 관련 동향을 추적 감시하면서 대비태세를 유지하고 있다"고 밝혔다.

한편 원인철 합참의장은 폴 라캐머라 연합사령관과 북한의 미사일 발사 직후 화상회의를 통해 상황을 공유했으며 두 사람은 한미연합방위태세를 굳건히 할 것을 확인했다고 합참은 전했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr