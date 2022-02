李 "정치교체 하겠다"…安 "의총부터 열어라"·尹 "선거 열흘 앞두고?"

[아시아경제 나주석 기자, 금보령 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 25일 1인 1표 등 비례대표의 등가성이 보장되는 정치개혁 의지를 밝히자 안철수 국민의당 대선후보는 민주당의 의지를 지켜보겠다는 견해를 밝혔다. 윤석열 국민의힘 대선후보는 "진정성이 의심된다"고 말했다.

이 후보는 이날 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선후보 토론회에서 "정치교체를 해야 한다"며 국민들 1인 1표가 관철돼야 한다"라고 말했다. 그는 "표의 등가성이 보장돼야 한다"라며 "양당 둘 중 차악 선택을 강요하면서 상대방이 못하면 나한테 기회가 오는 이런 구태정치가 이제 끝나야 한다"고 말했다. 이어 "안 후보도 동의하냐"고 물었다

이에 안 후보는 "그 당 내부 사정을 다른 분에 비교적 잘 아는 편"이라면서도 "과연 의총을 통과할 것인가가 키라고 본다"고 말했다. 그는 "만약 진정성이 있다면 지금 얼마 남지 않았다"면서 "의총이야 언제든지 모아서 통과시킬 수 있는 것"이라고 말했다.

이 후보는 윤 후보에게도 입장을 물었다. 이에 윤 후보는 "민주당이 지금 1당으로서 워낙 다수당 횡포를 많이 부렸기 때문에 좀 진정성이 떨어지고 하려고 하면 선거 운동을 시작할 때부터 주장하면 모르겠다"며 "대선 마지막 열흘 남겨놓고 정권 교체 여론을 물타기를 위해 정치개혁 이야기를 꺼내는 것은 시기적으로 적절치 않다"고 말했다. 이어 "진정성이 의심되기 때문에 거기에 대해 따로 답변드릴 것 없다"고 덧붙였다.

