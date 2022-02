착공 17년 만에 ‘뻥’ 뚫렸다 … 경주 숙원사업 ‘안강 중앙로 확장’ 준공식

안강읍 중심도로 상습 교통정체 크게 개선 기대

[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경주시의 숙원사업인 ‘안강중앙로’ 확장공사가 완료돼 도로구간이 17년 만에 왕복 4차로로 뻥 뚫렸다.

시는 2005년부터 사업비 283억을 들여 안강네거리~산대삼거리 3.2㎞ 왕복 2차선 기존 도로를 폭 20m 왕복 4차선 도로로 확장하고 인도까지 정비를 마쳤다고 25일 밝혔다.

‘안강 중앙도시계획도로’는 안강읍을 동-서로 관통하는 중심 도로였지만, 그간 교통량 증가로 차량정체가 빈번해 도로 확장이 절실했다.

이에 경주시는 2005년부터 6개 구간으로 나눠 공사에 착수했지만 토지보상과 예산확보 등 행정상 어려움으로 그동안 공사 기간이 계속 지연됐었다.

주낙영 경주시장은 “안강 관문인 중앙도시계획도로 확장은 지역 숙원 사업이었다”며 “살기 좋고, 찾고 싶은 경주시를 만들기 위해 지속적으로 교통망을 개선해 나가겠다”고 말했다.

