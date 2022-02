피에이치씨, 코로나 검체채취키트 美 공급계약 이행 완료

[아시아경제 장효원 기자] 피에이치씨 피에이치씨 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 2,095 전일대비 105 등락률 +5.28% 거래량 81,726,579 전일가 1,990 2022.02.25 11:25 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!“유앤아이” 추천주 “4上” 또 일냈다! 후속株 바로 갑니다 close (대표이사 최인환)는 약 62억원의 코로나 검체채취키트 공급계약을 이행 완료했다고 25일 밝혔다. 이번에 완료된 공급계약은 에이치엔드림과 케어캠프를 통해 2020년부터 미국으로 수출됐다.

이번에 이행을 완료한 공급계약은 2020년 9월 32억원의 공급계약과 2022년 1월 29억원, 2건의 계약이 완료된 것으로 오미크론 변이 확산과 코로나 검사수요 증가로 인하여 미국 수출이 증가한 영향으로 볼 수 있다.

피에이치씨는 최근 코로나 신속 항원진단키트에 대한 국내 조건부 허가를 획득하고 국내 판매를 공격적으로 확대하고 있으며 호주 TGA에서 우수한 성능으로 인정받은 타액 방식의 신속 항원진단키트에 대한 국내 허가도 진행 중인 것으로 알려져 올해 긍정적인 실적이 전망되고 있다.

회사 관계자는 “최근 오미크론 변이의 확산으로 전 세계적으로 검체채취키트의 수요가 확대되고 있는 상황에서 지속해서 후속 공급계약이 이뤄질 것으로 전망하고 있다”고 밝혔다.

한편 피에이치씨는 검체채취키트 외에도 해외 여러 국가에 코로나19 신속진단키트 공급계약을 꾸준히 체결하고 지속해서 수출을 진행하고 있다.?

