소비자원 “해외에서 리콜된 제품 국내서 유통…전년대비 150% 늘어”

[아시아경제 전진영 기자] 해외에서 리콜된 제품이 구매대행 및 오픈마켓 사이트 등을 통해 지속적으로 국내에서 유통되고 있는 것으로 드러났다. 지난해 해외리콜 제품의 국내 유통은 전년대비 150% 증가했다.

한국소비자원은 2021년 한 해 동안 중국·미국·유럽 등 해외에서 리콜된 제품의 국내 유통여부를 모니터링한 결과, 총 382개 제품이 확인돼 판매차단이나 환급, 폐기 등을 권고했다고 25일 밝혔다.

382개 제품 중 국내 수입·유통업자가 확인되지 않은 377개 제품은 판매사이트의 게시물을 삭제하거나 판매를 차단했고, 국내 수입·유통업자가 확인된 5개 제품은 환급이나 교환을 권고했다.

품목별로 보면 ‘음식료품’이 158개(41.4%)로 가장 많았고, ‘아동·유아용품’ 51개(13.4%), ‘가전·전자·통신기기’ 44개(11.5%) 순이었다.

품목별 리콜 사유를 살펴보면 ‘음식료품(158개)’은 유해물질 함유(56개, 35.4%)와 알레르기 유발물질 미표시 등 표시사항 미흡(41개, 25.9%)으로 인한 리콜이 많았다. 특히, 허용치를 초과하는 에틸렌옥사이드를 함유한 건강식품·식품보조제(24개)와 우유·땅콩·밀과 같은 알레르기 유발물질을 제대로 표시하지 않은 간식류 제품(18개)이 많은 것으로 나타났다.

‘아동·유아용품(51개)’은 제품의 작은 부품이 분리되어 영유아나 어린이가 삼킬 경우 질식의 위험이 있어 리콜된 사례가 절반 이상(28개)이었다.

‘가전·전자·통신기기(44개)’는 과열·발화·화상 위험이 있거나 절연 미흡 및 감전 위험이 있어 리콜된 것이 많았다. 특히 내장용 배터리나 충전기 결함으로 화상·감전 위험이 있는 제품이 13개였다.

제조국을 살펴본 결과 중국에서 생산된 제품이 49개(38.9%)로 가장 많았고, 미국산(31개, 24.6%) 영국산(10개, 7.9%) 제품이 뒤를 이었다.

한국소비자원은 최초 판매차단한 제품에 대해 기존 3개월에서 1개월로 모니터링 주기를 단축하고, 재유통 점검횟수를 2회로 강화했다고 밝혔다. 한국소비자원은 “앞으로도 해외 위해 제품의 국내 유입 및 온라인 유통·판매 문제를 신속하게 해결하기 위해 사업자의 자발적인 노력을 지속적으로 이끌어 나갈 예정”이라고 말했다.

