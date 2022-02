동작구, 옛 노량진취수장 리모델링 설계 착수...루프탑 문화 공간 변신

[서울시 자치구 뉴스]15일 설계공모 당선작 결정, 이달 설계 착수 오는 12월 착공 예정... 카페, 옥상조망공간 등 조성…수려한 한강 조망 겸비한 新 문화플랫폼 기대

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 한강에 인접한 옛 노량진취수장(동작구 본동 5-2번지 일대)을 리모델링해 수변 문화시설을 조성한다고 25일 밝혔다.

옛 노량진취수장은 1974년 준공 시설로 1992년 취수를 중단한 이래자재창고로 이용되는 등 한강변에 위치한 건물임에도 공간 활용이 미흡한 상황이었다.

이에 구는 오래된 건물의 가치는 최대한 살리되 한강을 조망할 수 있는 구민 휴식공간으로 리모델링을 결정, 2월15일 설계공모 당선작을 선정했다.

설계공모 당선자(공동응모 : 제이에이치 건축사사무소 등)에게는 설계 용역 계약 우선 협상권이 주어지며, 이달부터 설계에 착수해 오는 12월 착공에 들어가게 된다.

옛 노량진취수장 리모델링 건축물은 지하1, 지상1층, 연면적 4000㎡ 규모이나 단차를 이용해 입체적으로 구성된다. 한강변에서 이어지는 진입로에는 건물을 관통하는 대나무숲이 조성되며, 내부 공간에는 ▲카페 ▲다목적실 ▲옥상정원 등이 들어설 예정이다.

또 옥상정원은 노들로로 연결되는 보행 동선을 확보해 구민 접근성을 높였다.

구는 ‘한강변’이라는 지리적 이점을 적극 활용해 ‘용양봉저정 일대 관광명소화 사업’을 추진해왔다. 지난 해 4월에는 ‘용양봉저정 공원’을 개장해 도심 속 휴식공간을 마련, 청년카페 제1호점 ‘THE한강’을 개관해 본동 지역에 새로운 활력을 더했다.

올해도 ‘용양봉저정공원 전망카페’가 3월중, ‘노들나루공원 재생사업’이 오는 8월 착공되는 등 연계사업을 지속적으로 확장하고 있다.

특히 본동 258-1 일대 위치하고 있는 노들나루공원은 한강에 인접하고 있음에도 공원 구조상 한강 조망이 차단돼 있었다. 차폐형 녹지를 개방형 녹지로 재조성, 시야 간섭을 최소화하는 식재 위주로 공원을 재설계해 한강 조망권을 확보할 계획이다.

김종우 전략사업과장은 “노량진 취수장과 노들나루공원 재생사업으로 여의도와 반포한강공원을 잇는 동작구 보행구간 내 부족한 문화·편의시설이 보완될 것으로 기대된다”며 “노량진 취수장이 한강변을 조망할 수 있는 新문화플랫폼으로 자리매김 할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr