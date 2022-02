"장인 정신이 깃든 프리미엄 퍼터."

캘러웨이골프 2022년형 오디세이 ‘툴롱 디자인(Toulon Design·사진)’은 4년 만에 풀 체인지한 뉴 라인업 모델이다. 전체적인 디자인과 피니시에 변화를 가해 젊고 프리미엄한 느낌을 연출한다. 무엇보다 솔 플레이트 정가운데 툴롱 로고를 음각으로 처리해 세련미가 돋보인다. 무게추 디자인을 새롭게 해 힐과 토우에 하나씩 전략적으로 배치했다.

다이아몬드 모양의 페이스 패턴 작업 후 더블 플라이 컷(double fly cut) 방식으로 한번 더 밀드 처리했다. 임팩트 시 진동이 줄어 독특한 터치감과 퍼포먼스를 선사한다. 강렬한 블랙 피니시에 고급스러운 에메랄드 그린 컬러가 포인트다. 무게추는 일관성과 직진성을 높이는 역할이다. 9가지 헤드가 있다. 스트로크 랩 샤프트를 장착했고, 웨이트 키트는 별도로 판다.