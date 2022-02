SH 사장 "서울 25평 아파트 3억~5억 대 분양 가능"

[아시아경제 김민영 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 건물만 분양하는 방식으로 서울에 3억∼5억 원대 아파트 공급을 추진한다.

김헌동 SH공사 사장은 24일 기자설명회에서 "SH가 강동·송파·항동· 세곡에 공급한 아파트의 평균 건축비가 평당 600만원, 25평 기준으로 1억5000만원"이라며 "얼마든지 3억∼5억 원에 분양이 가능하다"고 말했다.

취임 100일을 맞은 김 사장은 취임 전부터 이른바 '반값 아파트' 공급 의지를 밝혀왔다. 그는 "앞으로 SH가 짓는 아파트는 건물만 분양할 것"이라며 "이르면 상반기 중에 시작할 수 있지 않을까 하는 바람"이라고 말했다.

서울형 건축비'를 도입해 고품질 아파트인 가칭 '백년주택'을 공급하겠다는 계획도 밝혔다.

그는 "50년이 지나도 재건축하지 않아도 되게끔 아예 100년 동안 사용할 수 있는 아파트를 공급하고, 임대 기간도 100년으로 늘릴 것"이라고 말했다.

'반값 아파트' 공급을 위한 토지가 충분치 않다는 우려에 대해선 "마곡, 위례 등 그간 SH가 택지를 개발한 곳에 아직 조금 택지가 남아 있고, 국공유지를 복합 개발하는 곳도 많다"며 "앞으로도 끊임없이 토지를 확보할 것"이라고 설명했다.

김 사장은 "공사가 가진 토지 등을 활용해 아파트가 아닌 빌라나 다세대 등 여러 형태의 건물만 분양하는 방식도 검토 중"이라고 덧붙였다.

김 사장은 또 "아파트는 다 지어놓고 파는 게 시장 원리에 맞다"며 "90% 이상 지은 상태에서 분양한다면 광주 아이파크와 같은 부실시공은 절대 없을 것"이라고 강조했다.

