안철수 "文, 러시아의 우크라이나 침략에 분명한 입장·대책 밝혀야"

"청와대와 여당은 대체 무엇하나

제1야당도 무엇을 하고 있는지 답답"

[아시아경제 이현주 기자] 안철수 국민의당 대선후보가 24일 "정부가 러시아의 우크라이나 침략에 대한 분명한 입장과 대책을 밝혀야 한다"고 촉구했다.

안 후보는 이날 긴급성명을 내고 "오늘 오후 러시아가 우크라이나 돈바스 지역 침공 및 수도 키예프를 공습하는 등 본격적인 침략전쟁을 시작했다"면서 "세계가 러시아의 군사행동을 우려하고 강력히 규탄하고 있다"고 밝혔다.

그러면서 "세계 3차 대전으로 확장될 수도 있는 중대한 국제정세 속에서 청와대는 무슨 준비를 어떻게 하고 있는지 명확히 밝혀야 한다"며 "눈치 보기로 일관하며 세계 평화와 동맹을 외면해 안보 레임덕을 자초하고 있다는 비판에 귀 기울여야 한다"고 경고했다.

안 후보는 "청와대와 여당은 대체 무엇을 하고 있는지, 그리고 제1야당은 이러한 위기 속에서 정치공학적 계산 외에 무엇을 하고 있는지 답답하다"면서 "정치권과 문재인 행정부의 빠르고 책임있는 결정과 행동을 촉구한다"고 강조했다. 이어 "문 대통령은 세계 보편적 가치와 규범 그리고 자유민주주의 원칙에 입각해 대통령으로서의 책임을 다해주시기 바란다"고 했다.

